Непогода оставила без света более 20 населенных пунктов на Украине

Сильные дожди и порывистый ветер стали причинами отключения света на Украине. Без электроснабжения остались жители более 20 населенных пунктов в трех областях страны.

«По состоянию на 07:00 13 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 23 населенных пункта в трех областях», — сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, без света остались жители 10 населенных пунктов в Черниговской области и девяти — в Луганской. Кроме того, проблемы с электричеством заметили еще в четырех населенных пунктах Киевской области. Сейчас ремонтными работами занимаются бригады облэнерго.

Но отсутствие света стало не единственной проблемой, вызванной непогодой. На многих украинских территориях подтопило дома и приусадебные участки. Специалистам уже удалось откачать воду.

Источник фото: dsns.gov.ua

«С начала проведения работ спасено 478 человек, эвакуирован 721 человек, отселено 1324 человека и перевезено через подтопленные участки дорог 2565 человек. В течение суток откачано 1473 кубометров воды», — отмечается в сообщении.

Теперь украинским рабочим предстоит восстановить разрушенные дороги и мосты.