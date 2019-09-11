«„Непобедимая“ Америка оказалась уязвима»: юрист рассказал о теракте 11 сентября в США

«Обвиняем других, а терроризм внутри страны». Американцы — о том, как теракт 9/11 изменил США Подробнее

Лидер США Дональд Трамп заявил, что теракт 11 сентября отныне будет Днем патриота. Утром 11 сентября в 2001 году 19 террористов захватили четыре рейсовых пассажирских самолета. Два из них направили в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один нацелили на здание Пентагона. Предполагается, что четвертый должен был попасть в здание Конгресса США или Белого дома.

Один из самолетов врезался в северную башню Всемирного торгового центра. В результате погибли 2977 человек, более шести тысяч оказались ранены и 24 пропали без вести. Ответственность за случившееся взяла на себя «Аль-Каида» — это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.

Американист и профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин рассказал, что в этот день находился в США и шел на занятия в университет Детройта, где преподавал. По его словам, в день трагедии всех охватило чувство паники.

«Даже [Владимир] Путин звонил за неделю [Джорджу] Бушу-младшему и говорил, что там что-то готовится. Конечно, первое чувство, которое охватило американцев (11 сентября — прим. ред.), — это чувство паники, потому что „непобедимая“ Америка оказалась уязвима. Дальше сработала мысль „Мы им покажем“», — вспомнил специалист.

Тогда американское правительство приняло большой закон по безопасности. Юрист отметил, что на составление такого документа необходимо не менее полугода, это значит, что работа над ним началась раньше 11 сентября.

Александр Домрин также прокомментировал решение Трампа превратить 11 сентября в патриотический праздник. По его мнению, американский лидер таким образом начал свою избирательную кампанию.

«Трампа упрекают в непатриотичности. И то, что он сделал 11 сентября „Днем патриота“ — это, конечно, уже начало избирательной кампании. Это такое заявление в духе „никто не забыт, ничто не забыто“. Для Трампа 11 сентября — это значимое событие в истории США, ведь до избрания президентом он заявлял, что в этом событии что-то нечисто. Не думаю, что он отказался от своих убеждений», — заключил американист.