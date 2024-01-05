Мир 05 января 2024, 19:50 Непальцам запретили работать в России и на Украине Власти Непала закрыли выдачу разрешений гражданам на работу в России и Украине Unsplash

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Разрешение на выезд для работы в России и на Украине закрыли для жителей Непала. Об этом со ссылкой на официальное заявление властей сообщило агентство Reuters.

Причиной назвали участившиеся случаи вербовки непальцев для участия в вооруженном конфликте. По данным правительства, в боевых действиях на территории Украины приняли участие до 200 человек. Половина из них числится пропавшими без вести.

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Директор Департамента правительства Непала по трудоустройству за рубежом Кабирадж Упрети заявил, что ограничение на работу в России и на Украине направлено на минимизацию числа погибших и продолжит действовать до особого распоряжения.

Непальские мигранты получают разрешение на работу за границей от правительства. Власти берут на себя обязательство выплачивать компенсации в случае смерти уехавшего. При этом разрешение дают не только для работы на гражданских производствах, но и на службу в армии, но только со странами, с которыми у Непала есть соглашение. В частности, жители страны служат в Вооруженных силах Великобритании и Индии по договору 1947 года.

Но в основном мигранты из Непала работают в Южной Корее, Малайзии и странах Ближнего Востока.

В начале декабря прошлого года Министерство иностранных дел Непала сообщило о шести погибших гражданах страны, вступивших в российскую армию. По данным внешнеполитического ведомства, они принимали участие в боях на территории Украины. МИД Непала направил просьбу выдать тела погибших и предоставить компенсации их семьям.