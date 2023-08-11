Мир 11 августа 2023, 23:37 Непальская девушка умерла, когда ее выгнали из дома на время менструации The Guardian: умерла девушка, которую в Непале выгнали из дома из-за менструации Freepik

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В Непале на время менструации девушку выгнали из дома, в результате чего она умерла. Об этом сообщил The Guardian.

Раньше местные жители практиковали так называемый обряд чхаупади — запрещенная традиция, согласно которой женщинам необходимо жить за пределами дома в специальных хижинах во время менструации. Так в районе Байтади семья поступила с 16-летняя Анитой Чанд. Она ушла в хижину, где ее во время сна укусила змея. Девушка умерла.

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Этот случай стал первым с 2019 года официально зарегистрированным летальным исходом, связанным с чхаупади. При этом семья Чанд уверяет, что на момент смерти у Аниты не было менструации. Правоохранители Байтади установят детали случившегося.

Чхаупади — традиция, которая основная на вере в «нечистость» женщины во время менструации. Этот обряд запретили в Непале еще в 2005 году. За исполнение безумной традиции грозит штраф до трех тысяч непальских рупий (примерно 20 долларов) или до трех месяцев лишения свободы.