Мир 17 января 2023, 07:20 Непал предложил России помочь в транспортировке тел погибших в авиакатастрофе Непал предложил помощь в транспортировке тел четырех россиян, погибших в авиакатастрофе Pxhere

Читать 360tv в

Посольство Непала в РФ предложило помочь российскому диппредставительству в стране доставить на родину тела четырех россиян, которые погибли в авиакатастрофе. Дипломаты сейчас решают данный вопрос. Об этом заявил посол Непала в Российской Федерации Милан Радж Туладхар в комментарии РИА «Новости».

Он выразил соболезнования родным погибших, в том числе семьям российских граждан.

Реклама

«На данный момент я нахожусь на связи с послом России, господином Новиковым в Катманду. Я сказал ему, что я и наше посольство хотели бы оказать всю помощь по мере необходимости», — сказал Туладхар.

Реклама

По его словам, сейчас он ждет подробностей относительно родственников погибших. Он уточнил, что произошедшая авиакатастрофа — первый за много лет подобный случай для внутренних рейсов. Ранее российские дипломаты в Непале рассказали, что тело одной из гражданок России удалось опознать.

Самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, который летел из Катманду, упал в Непале 15 января. По данным перевозчика, на борту находились 68 пассажиров, а также четыре члена экипажа. Все они, включая четырех россиян, погибли.