Мир 31 августа 2023, 03:41 «Неожиданный фаворит». В Британии назвали кандидатов на пост министра обороны Financial Times: Минобороны Британии может возглавить министр энергетики flickr.com

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Новым министром обороны Британии может стать министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс или экс-глава ведомства Лиам Фокс. Такие предположения выдвинули журналисты изданий Financial Times и Telegraph.

По данным Financial Times, премьер-министр Великобритании Риши Сунак назначит нового главу оборонного ведомства 31 августа. Им может стать министр по энергетической безопасности Грант Шаппс. В Консервативной партии также рассматривают в качестве претендента главу аппарата премьера Джереми Куина.

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«Шаппс… — неожиданный фаворит», — написала FT.

По версии газеты Telegraph, главным кандидатом на этот пост является бывший министр обороны Лиам Фокс.

В июле действующий глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил о намерении покинуть свой пост этой осенью. В интервью The Times чиновник признался, что устал от политики.