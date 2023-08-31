31 августа 2023, 03:41
«Неожиданный фаворит». В Британии назвали кандидатов на пост министра обороны
Financial Times: Минобороны Британии может возглавить министр энергетики
Новым министром обороны Британии может стать министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс или экс-глава ведомства Лиам Фокс. Такие предположения выдвинули журналисты изданий Financial Times и Telegraph.
По данным Financial Times, премьер-министр Великобритании Риши Сунак назначит нового главу оборонного ведомства 31 августа. Им может стать министр по энергетической безопасности Грант Шаппс. В Консервативной партии также рассматривают в качестве претендента главу аппарата премьера Джереми Куина.
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«Шаппс… — неожиданный фаворит», — написала FT.
По версии газеты Telegraph, главным кандидатом на этот пост является бывший министр обороны Лиам Фокс.
В июле действующий глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил о намерении покинуть свой пост этой осенью. В интервью The Times чиновник признался, что устал от политики.
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Риши Сунак
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