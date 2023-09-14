Мир 14 сентября 2023, 04:38 Неожиданные «террористические ячейки» Зеленского сочли в США угрозой Западу Политик Лейк: Зеленский может использовать беженцев как террористические ячейки Unsplash

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Президент Украины Владимир Зеленский угрожает Западу беженцами, считает бывший кандидат в губернаторы штата Аризона, американский политик Кари Лейк. Свое мнение она высказала в публикации в соцсети X (бывшая Twitter).

«Предполагает ли Зеленский, что украинские беженцы в других странах могут активизироваться подобно террористическим ячейкам, если мы прекратим финансирование проски-войны Байдена против России?» — написала политик.

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Она отметила, что это звучит как угроза.

«Как еще мы должны это интерпретировать?» — задалась вопросом Лейк.

Ранее украинский лидер в интервью западному изданию заявил, что сокращение объемов помощи со стороны стран Евросоюза может привести к непредсказуемой реакции украинских беженцев. Зеленский пояснил, что невозможно предсказать, как отреагируют находящиеся в странах Европы миллионы украинцев на то, что «их страну бросят».

Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления украинского президента доказывает нацистскую сущность киевского режима и ее террористическую реализацию. Самого Зеленского Захарова сравнила со смертельно опасным вирусом, назвав его COVID-23 для Запада.