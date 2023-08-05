05 августа 2023, 03:23
Неожиданные итоги переговоров по Украине допустили в Совфеде
Сенатор Пушков: переговоры без РФ в Саудовской Аравии могут закончиться неожиданно для США
Переговоры по Украине в городе Джидда в Саудовской Аравии без участия России могут закончиться для США неожиданно. Таким прогнозом член Совета Федерации Алексей Пушков поделился в своем Telegram-канале.
«В силу всего этого саммит может повернуть в неожиданную для США сторону: вместо поддержки „формулы мира“ президента Украины Владимира Зеленского страны незападного мира могут предложить свое видение кризиса и путей выхода из него», — написал он.
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Сенатор напомнил, что Китай решил направить туда своего специального представителя, бывшего посла в Москве, но у Пекина нет планов участвовать в американское игре. Аналогичную позицию озвучили и в Бразилии, отметив, что не будут обсуждать какую-либо формулу мира без России.
Встреча в Джидде состоится с 5 по 6 августа перед «саммитом мира», который Украина планировала провести до конца года. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что встреча в Саудовской Аравии может оказаться полезной, если страны Запада осознают бессмысленность «плана Зеленского».
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