Мир 08 декабря 2023, 21:17 Неожиданное вторжение. В Финляндии заметили новых гигантских тараканов YLE: в Финляндии обнаружили ранее не встречавшихся в стране крупных тараканов Freepik

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В Финляндии появился новый вид огромных тараканов, не встречавшийся в стране ранее. Об этом сообщило издание YLE.

«В Финляндии впервые был обнаружен крупный вид тараканов. В начале декабря в районе Оулу был обнаружен таракан длиной более трех сантиметров», — сообщили изданию в Университете Оулу.

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Ранее этот вид насекомых никогда не встречался в Финляндии. Исследователи предположили, что тараканов завезли в страну в результате транспортировки международных грузов. Руководитель университета Оулу Марко Мутанену, добавил, что такие тараканы распространяют болезни, могут вызвать астму и аллергию.

Ранее терапевт Руслан Тарасенко рассказал, что тараканы не только неприятны, но и могут нанести реальный вред здоровью. Продукты их жизнедеятельности, в том числе, сброшенная чешуя могут стать причиной тяжелой аллергии.