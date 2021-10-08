Неожиданное сокращение миссии РФ в Брюсселе пояснили в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прокомментировал неожиданную высылку российской миссии при НАТО из Брюсселя. По его словам, это своеобразная превентивная мера. Об этом сообщил РЕН ТВ.

«Мы констатируем рост активности России, должны проявлять бдительность, должны действовать, так как чувствуем, что сотрудники российской миссии осуществляют деятельность, которая не соответствует их статусу», — процитировало «Утро.ру» решение Брюсселя.

В Кремле высказали сомнения о том, что Брюссель действительно был настроен на сотрудничество с российскими коллегами. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Москве не строят иллюзий относительно сотрудничества при НАТО.

«Эти действия, конечно, не позволяют нам строить иллюзий относительно возможности нормализации отношений, возобновления диалога с НАТО. Скорее эти перспективы подрываются практически полностью», — сообщил Песков.

Ранее сообщалось, что Столтенберг встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и призвал отказаться от многолетней пикировки. Из Брюсселя будут высланы восемь из 18 сотрудников представительства России.