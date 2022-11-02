Неожиданное признание насчет России сделали в Чехии | 360°

Мир 02 ноября 2022, 03:08 Неожиданное признание насчет России сделали в Чехии Экс-депутат Европарламента Келлер: процветание Чехии основывалось на дешевой энергии из РФ Чехия, Прага / РИА "Новости"

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Чехия падает в экономическую пропасть, заявил газете Časopis argument профессор, экс-депутат Европарламента Ян Келлер. Нынешнее положение дел показало иллюзорность процветания страны, которое обеспечивалось дешевой энергией и доступным сырьем из России, подчеркнул эксперт.

Профессор отметил, что оплата энергии сжирает большую часть семейных бюджетов и часть компаний находятся на грани банкротства.

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«Инфляция обесценивает сбережения и угрожает уровню жизни всех… Резко растут цены на продукты, в том числе самые основные», — говорится в публикации.

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Чешское правительство в экономическом и социальном упадке винит Россию. Экс-парламентарий отметил, что процветание страны было основано не на переходе от социализма к капитализму, и не на вступлении в Евросоюз.

«Главной предпосылкой к процветанию была дешевая энергия, доступное сырье и выгодные коммерческие отношения», — заявил Келлер.

Все это «испарилось» после введения антироссийских санкций, указал профессор. Этот факт повлиял на чешскую экономику сильней, чем приватизация, иностранные инвесторы и вступление в ЕС. При этом правительство не осознает этого, отметил Келлер.

«Напротив, своими скромными силами оно старается поспособствовать обострению конфликта, который обнажает иллюзорность многого из того, что сулило нам процветание», — подчеркнул профессор.