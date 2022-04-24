«Неожиданно и приятно». Военные РФ и ДНР испекли 6 тысяч куличей для жителей Мариуполя

Военнослужащие ВС РФ и Народной милиции Донецкой Народной Республики испекли для жителей Мариуполя шесть тысяч пасхальных куличей и хлеб. Об этом сообщила в Telegram Народная милиция ДНР.

Куличи освятили. Местные жители обрадовались угощениям.

«Куличи нам раньше печь не приходилось, так как хлебозавод недавно здесь. Восемь тонн хлеба выпекают здесь для города Мариуполя. Командование приняло решение выпечь 50% хлеба, 50% куличей для поднятия морального духа жителей города. Выпекли шесть тысяч булок и шесть тысяч куличей. Очень вкусные куличи, надеюсь, жители это оценят», — рассказал военнослужащий Народной милиции ДНР.

Жительница Мариуполя Юлия призналась, что куличи стали «приятным неожиданным бонусом». Она знала только, что будут раздавать хлеб.

«Неожиданно и очень-очень приятно. Люди любой помощи радуются: воде, хлебушку, а тут еще куличи! Настоящие поднятие духа у людей, потому что нет ни у кого сейчас возможности их печь, а такая помощь — это прекрасно. Еще и свежая, красивая, забота такая — не передать», — заметила девушка.

Она от души поблагодарила военнослужащих.

В Мариуполе планируют наладить ежедневные поставки хлеба нуждающимся районам, которые освободили от националистов недавно.