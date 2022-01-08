Закрытие аэропорта Алма-Аты продлили на неопределенный срок

Открытие аэропорта Алма-Аты для гражданских самолетов снова перенесли. До этого пресс-служба воздушной гавани обещала, что он начнет работать 10 января. На этот раз срок его открытия не определен, сообщил «Sputnik Казахстан».

В эфире телеканала «Хабар 24» представители аэропорта пообещали представить информацию о возобновлении его работы позднее.

В ходе беспорядков, которые происходят в Казахстане уже всю неделю, воздушная гавань Алма-Аты пережила захват погромщиками. Это произошло в минувшую среду, 5 января. Освободить аэропорт удалось только в ходе спецоперации. Начиная с 7 января воздушная гавань находится под контролем российских миротворцев миссии ОБСЕ и сотрудников правоохранительных органов Казахстана, напомнил RT.

Акции протеста, которые переросли в погромы, продолжаются в Казахстане с 2 января. В республике действует режим чрезвычайного положения, который продлится до 19 января. Во всех областях страны проходят контртеррористические операции.

Охраной военных и государственных объектов занимаются миротворцы ОБСЕ, которых ввели в страну по просьбе президента Касым-Жомарта Токаева.