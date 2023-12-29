Мир 29 декабря 2023, 13:22 «Неопознанный объект» прилетел в Польшу со стороны Украины ВС Польши: неопознанный объект прилетел со стороны Украины Unsplash

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В воздушное пространство Польши вошел некий «воздушный объект» со стороны Украины. Об этом в соцсети Х сообщило оперативное командование польских вооруженных сил.

«Утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной», — говорится в зяявлении.

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Командование уточнило, что радары системы противовоздушной обороны наблюдали объект с момента пересечения границы. В какой-то момент сигнал исчез. Оперативный командующий ВС Польши мобилизовал силы и средства «в соответствии с действующими процедурами».

Украинская ракета упала в Польше 15 ноября 2022 года. Позже в генпрокуратуре страны по результатам расследования заявили, что ракета принадлежала ВСУ. При этом президент Украины Владимир Зеленский с самого начала уверенно лгал о непричастности украинских военных. Генпрокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро выразил сожаление по поводу того, что Украина не стала сотрудничать с Польшей в проведении расследования.