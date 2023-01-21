Мир 21 января 2023, 00:59 Неопознанный летательный аппарат зафиксировали в небе над Украиной Flightradar зафиксировал неопознанный летательный аппарат в небе над югом Украины Pxhere

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В небе над югом Украины заметили неопознанный летательный аппарат. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на данные сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Воздушное судно, как предполагается, взлетело в пятницу, 20 января, около 15:30 по московскому времени. Это произошло в районе Нового Буга Николаевской области. Затем неопознанный объект проследовал южнее и достиг Одесской области.

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Позже воздушное судно заметили вблизи границы с Молдавией. Объект передвигался до прибрежного поселка Тузлы, завернулся в сторону поселка Сарата и, минуя Тирасполь, следовал над приграничным пространством.

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Затем полет фиксировался вдоль украинско-молдавской границы. Неопознанное воздушное судно двигалось со средней скоростью немного превышающей 200 километров в час. В общей сложности объект преодолел расстояние более 500 километров.

В четверг, 19 января, авиация ВКС России сбила украинский военный самолет Су-25 около населенного пункта Полтавка в ДНР. Средства ПВО за сутки уничтожили пять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Червонопоповка, Кременная, Житловка в ЛНР.