Мир 03 апреля 2023, 12:22 Неопознанный летательный аппарат сбили над сектором Газа ВВС Израиля сбили неизвестный летательный аппарат, который прилетел со стороны Сирии Публичное достояние

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В небе над сектором Газа заметили неопознанный и не представляющий опасности летательный аппарат. Военно-воздушные силы Израиля сбили его и инициировали проверку, сообщили «Известия» со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Военные засекли летательный аппарат 2 апреля, он прилетел на территорию Израиля со стороны Сирии. В воздух подняли вертолеты и истребители, которые отследили траекторию полета и сбили его на открытой местности. В Армии обороны Израиля заявили, что не объявляли режим тревоги, потому что устройство не представляло опасности. Началась проверка. Специалисты определят тип и происхождение аппарата.

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Неопознанные объекты в начале 2023 года заметили в разных частях света. Сначала аппарат пролетел над югом Украины в сторону Молдавии, затем неизвестные беспилотники сбили над северо-западной частью Канады. Еще по одному увидели на востоке Китая и в 200 километрах от Санкт-Петербурга.