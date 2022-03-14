Неопознанный беспилотник упал на севере Румынии

Житель Румынии сообщил о неопознанном беспилотном летательном аппарате, который упал около его дома в уезде Клуж. Как сообщило издание Libertatea, полиция завела дело по факту незарегистрированного полета.

В пресс-службе полиции журналистам сообщили, что на беспилотнике нет никаких опознавательных знаков. Также неизвестно была ли у летательного аппарата камера. Падение произошло на расстоянии около 100 километров у границы с Украиной.

Происхождение и маршрут полета беспилотника специалисты намерены установить в ходе организованных проверочных мероприятий.

Издание напомнило, что появление нового беспилотного летательного аппарата произошло спустя несколько дней после появления дрона, пересекшего румынско-украинскую границу. По данным Минобороны страны, 11 марта с территории Украины в Румынию залетел беспилотник. Спустя три минуты аппарат взял курс на Венгрию, но в результате разбился в столице Хорватии Загребе.

Министр обороны Хорватии Марио Баножич заявил, что на обломках беспилотника нашли следы взрывчатки. Он уточнил, что речь идет о веществе, которое содержалось в советских авиабомбах. Баножич подчеркнул, что сейчас специалисты изучают обломки дрона, чтобы установить его принадлежность и назначение.