Мир 13 февраля 2023, 16:30 Неопознанные шары над США связали с действиями разведки России и Китая Генсек НАТО Столтенберг назвал воздушные шары над США проявлением разведки Китая и России United States Air Force

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Появление неопознанных воздушных шаров в небе над США является свидетельством активизации разведывательных подразделений США и Китая. Об этом на брифинге сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, написало агентство Bloomberg.

«Это еще один пример того, как Россия и Китай увеличивают свою разведку против членов НАТО», — сказал он.

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Две недели назад в небе над Южной Каролиной появился неопознанный аэростат, сила ветра отогнала его в сторону штата Монтана. После продолжительного наблюдения за воздушным шаром американские военные выполнили приказ президента США Джо Байдена и сбили его.

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Позднее Пентагон заявил, что аэростат оказался китайским. МИД КНР объяснил, что летательный аппарат выполнял свои задачи по метеонаблюдению, однако отклонился от курса и прилетел в США.

Политолог Александр Перенджиев объяснял «360», что американские власти намеренно раскручивают в СМИ тему угрозы от китайского метеозонда.