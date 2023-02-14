Мир 14 февраля 2023, 04:56 Неопознанные летающие объекты замечали во всем мире — СМИ «Коммерсант»: неопознанные летающие объекты наблюдают во всем мире Pxhere

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За последние две недели Военно-воздушные силы США сбили четыре объекта в небе над Штатами и Канадой. После этого мир охватила «шаровая истерия», сообщил «Коммерсант». Власти многих стран стали сообщать о подозрительных небесных телах.

С января 2022 года Китай уже раз 10 фиксировал американские аэростаты в своем воздушном пространстве. Тайвань сообщил о «шарах-шпионах» из КНР. В небе над Латинской Америкой и Великобританией также стали замечать подозрительные объекты.

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Американский генерал Глен ван Херк заявил, что пока специалистам не удалось определить, откуда прилетают объекты, и за счет чего они держатся в воздухе. Но эксперты уверены, что после сбитого в США еще 4 февраля китайского аэростата американские военные просто начали тщательнее контролировать свое воздушное пространство.

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Бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден высказал свое мнение по поводу внимания США к воздушным объектам. По его словам, так власти страны хотят отвлечь журналистов от расследования подрыва «Северного потока». Сноуден заметил, что ему хотелось бы, чтобы воздушные объекты оказались связаны с инопланетянами, однако это не так.