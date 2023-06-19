Мир 19 июня 2023, 18:59 Неонацизм назвали главной внутренней угрозой во многих странах Генсек ООН Гутерриш заявил, что неонацисты стали внутренней угрозой во многих странах РИА «Новости»

Читать 360tv в

Движение сторонников белой расы и неонацисты стали главной внутренней угрозой для большого числа стран. Об этом на пресс-конференции по борьбе с терроризмом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, его слова привело РИА «Новости».

«Движения сторонников превосходства белой расы и неонацистов быстро становятся основной внутренней угрозой в большом числе стран», — сказал генсек.

Реклама

Гуттериш отметил, что наследие группировки ИГИЛ* в Сирии и Ираке продолжает затруднять жизнь многим людям.

«Экстремизм и терроризм продолжают расти. Аффилированные с ИГИЛ и Аль-Каидой** организации в Африке изучают возможность распространения влияния в районе Гвинейского залива, стремительно набрав в силу в таких местах, как Сахель», — добавил он.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в России террористическая организация

** «Аль-Каида» — запрещенная в России террористическая организация