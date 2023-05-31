Мир 31 мая 2023, 10:33 Неофициальный гимн Донбасса записали на французском языке Неофициальный гимн ДНР и ЛНР «Донбасс за нами» записали на французском языке Певица Анна Вернов / Соцсети

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Продакшн-компания из Франции выпустила клип на песню «Донбасс за нами». Это композиция на французском языке стала неофициальным гимном Луганской и Донецкой народных республик, ее еще называют «Донецкой марсельезой». Певица Анна Вернов рассказала РИА «Новости» о твореском процессе.

Сама песня появилась еще в 2020 году, автором текста выступил Владимир Скобцов, музыки — Михаил Хохллов. Идея адаптировать композицию принадлежит французу, но свое имя он не хочет раскрывать.

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«Бывший военный французской разведки, он находился в Донбассе в 2018-2019-х годах. За открытую поддержку российской позиции в конфликте на Украине он опасается преследований на родине», — уточнила Вернов.

По ее словам, она собиралась записать песню вместе с какой-нибудь французской артисткой, но в последней момент все кандидатки испугались и отказались. Анна Вернов полностью исполнила композицию.

«Для меня было важно поддержать правильную, справедливую позицию, не остаться в стороне. Те, кто критикуют Россию, должны понимать, что Россия — сильная держава, она всегда была, есть и будет», — заявила она.

Песня появится на разных онлайн-платформах. Собеседница агентства подчеркнула, что одной из целей записи французской адаптации является привлечение внимания к тому, что на самом деле происходит в Донбассе. Вернов отметила, что западные СМИ об этом часто умалчивают.