Мир 04 марта 2024, 07:38 Неочевидное последствие провала контрнаступления ВСУ назвали в Эстонии ERR: провал контрнаступления ВСУ повысил уровень доверия Путину Nina Liashonok/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Рейтинг президента России Владимира Путина возрос на фоне провалившегося контрнаступления Вооруженных сил Украины. Обстановка на поле боя сложилась таким образом, что российской армии не грозит поражение, заявил в статье на сайте ERR эстонский писатель, журналист и госслужащий Юло Маттеус.

«Провал украинского контрнаступления летом прошлого года, стагнация помощи США и общая беспомощность Запада дали мощный толчок росту самоуверенности Путина и всей России», — заявил он.

Реклама

Неудачи прошлого года, по мнению автора статьи, заставили украинскую армию оставить Авдеевку. Юло Маттеус заявил, что обороноспособность Украины снизилась до критического уровня, а российским силам в нынешней ситуации не грозит поражение.

Журналист заявил, что ставка на неограниченный ресурс живой силы принесла свои плоды. В России, по его словам, нет проблем с мобилизацией.

Утрата контроля над Авдеевкой стала для Украины не просто локальным поражением, а началом полного краха, заявило издание Il Fatto Quotidiano. Ухудшение ситуации связали с кадровыми перестановками в ВСУ.