04 марта 2024, 07:38
Неочевидное последствие провала контрнаступления ВСУ назвали в Эстонии
ERR: провал контрнаступления ВСУ повысил уровень доверия Путину
Рейтинг президента России Владимира Путина возрос на фоне провалившегося контрнаступления Вооруженных сил Украины. Обстановка на поле боя сложилась таким образом, что российской армии не грозит поражение, заявил в статье на сайте ERR эстонский писатель, журналист и госслужащий Юло Маттеус.
«Провал украинского контрнаступления летом прошлого года, стагнация помощи США и общая беспомощность Запада дали мощный толчок росту самоуверенности Путина и всей России», — заявил он.
Реклама
Неудачи прошлого года, по мнению автора статьи, заставили украинскую армию оставить Авдеевку. Юло Маттеус заявил, что обороноспособность Украины снизилась до критического уровня, а российским силам в нынешней ситуации не грозит поражение.
Журналист заявил, что ставка на неограниченный ресурс живой силы принесла свои плоды. В России, по его словам, нет проблем с мобилизацией.
Утрата контроля над Авдеевкой стала для Украины не просто локальным поражением, а началом полного краха, заявило издание Il Fatto Quotidiano. Ухудшение ситуации связали с кадровыми перестановками в ВСУ.
Рейтинги
ВСУ
Владимир Путин
Реклама
Реклама