Необычный способ сэкономить на отоплении домов нашли в Дании

Правительство датского города Оденсе придумало необычный способ, который позволит сэкономить на отоплении домов. Они стали использовать для этого лишнее тепло, которое вырабатывает центр серверов Facebook.

Об этом сообщил Euronews. Центры обработки данных социальной сети вырабатывают тепло за счет расположенных там сотен серверов. Каждый из них нуждается в постоянном охлаждении. Тепла, которое они вырабатывают в качестве побочного эффекта, хватит, чтобы отопить семь тысяч домов.

Чтобы использовать его, власти построили у центра обработки данных установку, которая улавливает тепло и использует его для нагрева воды. Эта разработка позволит на 25% снизить расход угля. Власти города планируют полностью отказаться от этого вида топлива, чтобы восстановить экологию. Мэр Оденсе Питер Рабек Джуел надеется, что это решение послужит наглядным примером для центров обработки информации во всем мире.

При этом центр серверов Facebook всегда вносил большой вклад в заботу об окружающей среде и изменение климата. Всю нужную ему электроэнергию центр получал из ветрогенераторов.