Мир 09 декабря 2023, 20:29 Необычные перемены в поведении Зеленского заметили в США WP: Зеленский отступил после отказа выступать перед сенаторами США Flickr

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Отказ президента Украины Владимира Зеленского выступить перед конгрессом США можно расценить как отступление. К такому выводу пришла газета The Washington Post.

«Это решение было весьма необычным для президента, который обычно не отказывается от такой возможности, <…> и вызвало вопросы о том, отступил ли он по совету своих украинских коллег или американских чиновников», — указали в материале.

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По словам автора статьи, в Киеве сейчас нарастает тревога, ведь разногласия в Вашингтоне сильно тормозят выделение финансовой помощи. Кроме того, на фоне внутренних политических разногласий отношения между Украиной и США стали портиться.

Министр обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что выступление Зеленского на брифинге в Конгрессе США отменили из-за «изменившейся ситуации».

В офисе президента Украины заявили, что новые задержки с выделением американской помощи могут привести к поражению в конфликте с Россией.