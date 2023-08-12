Мир 12 августа 2023, 11:29 Необычную пропажу заметили в Вильнюсе после саммита НАТО LRT: в Вильнюсе исчез асфальт на улице Лепкальне после саммита НАТО РИА «Новости»

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В июле в Вильнюсе прошел саммит Североатлантического альянса. Представители стран — участниц НАТО уехали, а вместе с ними исчез и асфальт на одной из улиц столицы Литвы. Об этом написало издание LRT.

«Жители улицы Лепкальне в Вильнюсе в замешательстве: положенный перед саммитом НАТО новый асфальт исчез», — сообщили журналисты.

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Дорожные работы на улице вели перед съездом высокопоставленных лиц, представляющих военно-политический блок. К началу мероприятия улицу украшал свежеуложенный асфальт, но затем покрытие испарилось.

Саммит Организации Североатлантического договора проходил в Вильнюсе 11-12 июля, писал RT. Как сообщали в МИД России, его итоги продемонстрировали, что организация окончательно вернулась к схемам холодной войны.

Украинский президент Владимир Зеленский всячески подталкивал натовцев к решениям, которые обеспечили бы стране если не полноценное членство, то хотя бы гарантии безопасности. Однако ни того, ни другого киевский режим от НАТО не получил.