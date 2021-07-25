Необычную природную аномалию засняли в Индии. Земля поднялась из-под воды

Странное природное явление сняли на видео в индийском штате Харьяна. На опубликованных апокалиптичных кадрах видно, как внезапно из-под воды поднимается участок земли, а потом тут же покрывается трещинами.

Видео было опубликовано в Facebook Jagat Vani. Никто из очевидцев не понял, что же произошло у них на глазах. По словам одного из них, раньше ничего подобного они никогда не видели.

«Это удивительно! Земля поднимается сама по себе. Мы понятия не имеем, что это такое», — говорит за кадром автор видео.

Ролик набрал более 63 тысяч реакций, 40 тысяч репостов и 2,6 тысячи комментариев. Там пользователи бурно обсуждали, что же происходит на записи. Кто-то предположил, что это произошло из-за тектонической активности, поэтому находиться там теперь опасно.

Было высказано предположение о том, что это освобождается «застрявший в земле» метан и под его воздействием влажный слой земли образовал такой пузырь. По мнению еще одного подписчика, причина может быть в утечке из-подземного газопровода.

The Indian Express отмечает, что видео посмотрели уже более четырех миллионов раз. Несмотря на такое внимание к случившему со стороны местных жителей, власти никак не прокомментировали случившееся.