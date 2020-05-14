Необычное свечение в океане заметили в Калифорнии. Видео

Уже несколько дней жители Южной Калифорнии наблюдают за удивительным явлением на побережье Тихого океана. Волны излучают необычное свечение.

Они приобретают неоновый голубой цвет. Это свечение вызвано таким процессом, как биолюминесценция (способность микроорганизмов светиться). Оно возникает, когда вода движется. В данном случае такая красивая подсветка появилась благодаря маленькому (до пяти миллиметров) планктону.

В эти дни американцы с удовольствием проводят вечера и ночи на пляже. Они уже засняли необычное явление и выложили фото и видео с ним в соцсети.

Пока одни просто наслаждаются красивым видом, другие успевают покататься на серфе.

На одном из видео заметно, что светится не только вода, но и песок.

Телеканал ABC 10 News показал видео, где в биолюминесцентной воде плавают дельфины.