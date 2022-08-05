Необычное существо нашли ученые в Тихом океане

В акватории Гавайских островов исследователи обнаружили необычное существо на глубине трех тысяч метров. Об этом написали «Дни.ру».

В экспедиции принимал участие экипаж исследовательского судна Nautilus. Ученые квалифицировали находку как Solumbellula. Этот обитатель морского дна представляет собой щупальца, которые срослись в одной точке. Из нее произрастает стебель, который крепится к поверхности. По мнению специалистов, такие организмы могут существовать в Индийском и Атлантическом океанах.