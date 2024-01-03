03 января 2024, 06:05
Необычная проблема возникла в США в преддверии выборов
Politico: 22 миллиона граждан США могут остаться без интернета перед выборами
Миллионы американцев могут остаться без интернета в преддверии президентских выборов. Об этом сообщило издание Politico.
В рамках «Программы доступной связи» 22 миллиона малообеспеченных граждан США получали помощь от федерального правительства, которая позволяла им покрывать расходы на интернет.
Реклама
«Если финансирование закончится, миллионы американцев окажутся без связи», — заявила член палаты представителей Дорис Мацуи.
Федеральная субсидия, отметило издание, поддерживающая широкополосный доступ Hayden’s, по прогнозам закончится к апрелю.
Впервые программу запустили в качестве оказания чрезвычайной помощи во время пандемии благодаря бывшему президенту Дональду Трампу. В настоящее время это пособие не имеет механизма долгосрочного финансирования и четкого способа оплаты в будущем.
Если конгресс не решит этот вопрос к весне, то программу придется свернуть. Это повлечет за собой политические последствия, так как избиратели «в колеблющихся штатах» разочаруются в нынешних политиках.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.
Ранее французское издание Le Figaro написало, что возвращение Трампа на пост президента станет подарком для президента России Владимира Путина.
США
Интернет
Конгресс США
Выборы президента США
Реклама
Реклама