Необычная охота горбатых китов на Аляске попала на видео

По данным информагентства, специалисты изучали на Аляске климатические изменения и стали свидетелями охоты китов. На кадрах видно, что животные выпускают множество пузырьков воздуха. Таким образом, они создают для планктона и мелких рыб ловушки, из которых им не выбраться — киты заглатывают свою добычу.