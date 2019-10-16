Необычная охота горбатых китов на Аляске попала на видео
Группе морских биологов из Гавайского университета удалось с помощью беспилотников заснять необычный способ охоты, который используют горбатые киты. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, специалисты изучали на Аляске климатические изменения и стали свидетелями охоты китов. На кадрах видно, что животные выпускают множество пузырьков воздуха. Таким образом, они создают для планктона и мелких рыб ловушки, из которых им не выбраться — киты заглатывают свою добычу.