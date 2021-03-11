Необычная мягкая игрушка по эскизу школьника из Петербурга появится в Ikea

Российский школьник стал одним из пяти победителей конкурса на разработку мягкой игрушки для мебельной сети Ikеа «Давай играть». За эту возможность боролись более 66 тысяч участников.

Ikea выпустит мягкую игрушку собаки-русалки, эскиз которой нарисовал девятилетний Савва из Санкт-Петербурга. Это сообщение появилось на официальном сайте компании.

«Я люблю рисовать и часто придумываю разные истории. Так мне пришла в голову идея о такой необычной собаке, и я решил послать ее на конкурс», — рассказал Савва. Его процитировал журнал Esquire.

Мальчик добавил, что собака-русалка придет на помощь всем, кто попал в беду. Компания также выпустит игрушки по рисункам его сверстников из США, Канады, Литвы и Польши. Дети нарисовали эскизы друзей-бутербродов, кошки, яичницы и птицы. Эти игрушки Ikea продаст в рамках благотворительной акции, средства от которой пойдут на проекты для детей. Игрушки поступят в продажу уже осенью.

Российские школьники заняли призовые места на олимпиаде по спортивному программированию Moscow Workshops Juniors.