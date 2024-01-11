Мир 11 января 2024, 08:33 «Необоснованные потери» ВСУ обнаружили на Купянском направлении Офицер Марочко: ВСУ несут серьезные потери в неудачных контратаках под Купянском Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/globallookpress

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Вооруженные силы Украины несут «необоснованные потери» при неудачных контратаках на Купянском направлении. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале, сославшись на собственные источники.

Он уточнил, что в районе населенного пункта Синьковка командование ВСУ регулярно пытается проводить наступления, чтобы замедлить продвижение российских войск.

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«Контратакующие действия вооруженных формирований Украины зачастую идут на открытых и хорошо простреливаемых участках, что ведет к необоснованным потерям», — подчеркнул Марочко.

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая предрекла украинской армии участь «конвейера по утилизации людей». По ее словам, военному сектору страны необходимы радикальные преобразования.

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос предупредил, что российские военные еще не показали свои максимальные мощности. ВС России способна нарастить еще больший потенциал, заверил он.