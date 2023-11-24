Мир 24 ноября 2023, 03:17 «Необходимые жертвы» ради мира с Россией назвали в США RS: Западу придется отменить санкции ради мира с Россией Pxhere

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Санкции Запада против России продемонстрировали полный провал. Для заключения мирного соглашения на Украине их нужно будет отменить, написал аналитик София Ампгкариан в статье для Responsible Statecraft.

«Странам Запада необходимо признать тяжелую правду: санкции и замороженные активы России могут стать необходимой жертвой во время переговоров по заключению мира с Россией», — предположила она.

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Аналитик напомнила об эффективных мерах, с помощью которых Россия выиграла в экономической войне. Например, Центробанк ограничил свободное движение капитала за рубеж и поднял ключевую ставку до 20%.

По словам обозревателя, западные политики сильно недооценили готовность стран игнорировать экономические ограничения.

Кроме того, заявления о скором «коллапсе» российской экономики на Западе предназначались для утешения избирателей, которые ощутили негативные последствия ограничительной политики, резюмировала Ампгкариан.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что антироссийские санкции Европы повлекут за собой эффект бумеранга.