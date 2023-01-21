Мир 21 января 2023, 14:37 Необходимость учений ядерных сил объяснили в НАТО Представитель НАТО Лэпсли: ядерные учения проведут для эффективного ядерного сдерживания Defense.gov

Читать 360tv в

Страны НАТО проведут масштабные ядерные учения для обеспечения более эффективного ядерного сдерживания Альянса. Об этом агентству BNS сообщил помощник генерального секретаря НАТО Ангус Лэпсли.

«Важнейшей задачей НАТО является показать России, что у нас нет ни малейших сомнений в том, чтобы доказать свою приверженность ядерному сдерживанию», — сказал он.

Реклама

Лэпсли подчеркнул, что учения необходимы для того, чтобы продемонстрировать свою политическую волю.

Реклама

«Ядерное сдерживание всегда было и остается одной из основ НАТО как коллективного альянса. Учениями мы докажем свою готовность поддержать политическую составляющую военными средствами», — добавил помощник генерального секретаря.

Также представитель Альянса отметил, что с учетом обострения международной геополитической обстановки страны сообщества обязаны нарастить производство вооружений.

«Мы понимаем, что стоим перед вызовом. НАТО и Европейскому союзе следует нарастить промышленность по выпуску беспилотников, танков и ракет», — заключил он.

Ранее командующий войсками НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что конфликт на Украине показал важность борьбы с противником в информационном пространстве.