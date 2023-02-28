28 февраля 2023, 15:08
Необходимость признать симпатии стран глобального Юга к России осознали в США
American Thinker заявила о поддержке России Китаем и большей частью Южного полушария
Россию в украинском конфликте поддерживает Китай и практически все Южное полушарие. Такой вывод сделало издание American Thinker.
В статье подчеркнули, что глобальный Юг выбрал надежный бизнес с Россией вопреки давлению Запада.
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«За исключением новозеландской и австралийской англосферы, большая часть Южного полушария поддерживает Россию. То есть не только Китай поддерживает Путина; это почти везде в этой части мира», — уточнил в материале Андреа Видбург.
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Обозреватель издания напомнила, что Украина получает мощную поддержку со стороны Европы, где боятся и русских, и Америки.
Журналист предположил, что США могут иметь политиков, набивающих карманы украинскими деньгами.
Она сравнила идеалы Запада, одержимого блокировками и изменением климата, с реальными ценностями Южного полушария.
Ранее газета El Pais обратила внимание, что реакция мирового сообщества на конфликт на Украине стала неприятным открытием для Запада.
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Россия
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