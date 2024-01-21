Мир 21 января 2024, 15:21 Необходимость мобилизации объяснили в ГУР Украины Буданов: немыслимо думать о продолжении боевых действий без мобилизации Sergii Kharchenko / Global Look Press

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Украина не сможет продолжать боевые действия без новой мобилизации. Об этом изданию Financial Times заявил глава Главного разведывательного управления Кирилл Буданов.

«Даже думать немыслимо, что Украина сможет обойтись без новой волны мобилизации. Нехватка личного состава очень ощутима», — сказал он.

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При этом Буданов заявил, что не считает летнее контрнаступление Украины провальным.

«Нельзя говорить, что на поле боя произошла некая катастрофа», — добавил глава ГУР.

Украинский президент Владимир Зеленский в беседе с британским телеканалом Channel 4 отметил, что необходимости мобилизовывать дополнительные 500 тысяч украинцев пока нет. Он отметил, что еще не решен вопрос с финансированием нового пополнения ВСУ.

Украинский офицер Сергей Стратичук раскритиковал соотечественников, которые не хотят идти в ряды ВСУ из-за опасения погибнуть. Он напомнил, что у действующих военнослужащих тоже «не девять жизней».