14 марта 2024, 22:32
Необходимо искать мира. Позицию Путина по переговорам с Украиной оценили во Франции
Филиппо: Путин указал желание переговоров с Украиной, но Запад их блокирует
В беседе с журналистом Дмитрием Киселевым президент России Владимир Путин ясно дал понять, что хочет переговоров с Украиной. Любые возможности диалога блокирует Запад, отметил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в опубликованном на YouTube видеообращении.
«Путин хочет переговоров в тот момент, когда на Западе их отрицают, намеренно блокируют, когда напротив говорят о демонстрации силы», — подчеркнул политик.
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Филиппо заметил, что Путин попросту высмеял президента Франции Эммануэля Макрона. Последний, добавил он, любит выставить себя в унизительном положении.
«Но у Макрона нет права унижать Францию. Уже два года, как Макрон и [глава ЕК Урсула] фон дер Ляйен погрузили нас в этот конфликт, ощипывают нашу армию, а теперь готовы и отправить туда наших солдат», — обратил внимание Филиппо.
В сложившейся ситуации, подчеркнул он, необходимо больше, чем когда-либо, искать мира.
Путин в интервью Киселеву объяснил, какие условия Россия считает приемлемыми для диалога по Украине. Президент заметил, что основанием для переговорных позиций должна быть реальная ситуация на местах.
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