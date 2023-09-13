13 сентября 2023, 17:27
Необъективная разведка может подтолкнуть США к конфликту с Россией
Херш предупредил об опасности конфликта США и России из-за американской разведки
Проблемы, которые есть в работе американской разведки, могут обернуться конфликтом с Россией, предупредил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Комментарий появился на его странице в Substack.
Херш обратил внимание, что Белый дом может испытывать уверенность в успехе Украины в ходе конфликта, потому что строит свою оценку, исходя из докладов разведывательного управления минобороны США.
Реклама
А эти документы, по оценке журналиста, «безумно оптимистичные». При этом «политически неудобные» разведданные властям Соединенных Штатов просто не предоставляют, пояснил журналист.
«Если это не остановить, [это] может привести недальновидный Белый дом к расширенной войне с Россией», — предупредил Херш, указав, что такого противостояние не хотел бы никто.
Ранее бывший американский офицер Дэниэл Дэвис выразил уверенность, что поддержка США может грозить Украине потерей территорий и населения. Контрнаступление ВСУ, по его оценке, обречено на провал. А нынешний подход Соединенных Штатов к поддержке украинских властей приводит только лишь к большим потерям, указал Дэвис.
США
Россия
Украина
Реклама
Реклама