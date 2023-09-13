Мир 13 сентября 2023, 17:27 Необъективная разведка может подтолкнуть США к конфликту с Россией Херш предупредил об опасности конфликта США и России из-за американской разведки U.S. Department of Defense

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Проблемы, которые есть в работе американской разведки, могут обернуться конфликтом с Россией, предупредил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Комментарий появился на его странице в Substack.

Херш обратил внимание, что Белый дом может испытывать уверенность в успехе Украины в ходе конфликта, потому что строит свою оценку, исходя из докладов разведывательного управления минобороны США.

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А эти документы, по оценке журналиста, «безумно оптимистичные». При этом «политически неудобные» разведданные властям Соединенных Штатов просто не предоставляют, пояснил журналист.

«Если это не остановить, [это] может привести недальновидный Белый дом к расширенной войне с Россией», — предупредил Херш, указав, что такого противостояние не хотел бы никто.

Ранее бывший американский офицер Дэниэл Дэвис выразил уверенность, что поддержка США может грозить Украине потерей территорий и населения. Контрнаступление ВСУ, по его оценке, обречено на провал. А нынешний подход Соединенных Штатов к поддержке украинских властей приводит только лишь к большим потерям, указал Дэвис.