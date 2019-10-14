  • Ненужные кубики Lego теперь можно пожертвовать нуждающимся в США

    14 октября 2019, 05:48

    Светлана Степанова

    У многих людей есть старые конструкторы Lego, где не хватает половины деталей. Или просто дети уже выросли и потеряли интерес к игрушкам. В США запущена программа, по которой элементы вне зависимости от их состояния и комплектации набора можно пожертвовать семьям с низким достатком. Подробности появились на официальном сайте Lego.
    Ненужные кубики Lego теперь можно пожертвовать нуждающимся в США

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    Стало известно о новой инициативе Replay Lego. Любой американец может погрузить в коробку ненужные детальки от конструктора, распечатать этикетку (ее образец приводится на сайте) и отправить посылку детям из бедных семей в США. Для реализации программы компания Lego заключила договор с Бостонским клубом мальчиков и девочек, а также организациями Give Back Box и Teach For America.

    Компания Give Back Box будет собирать и сортировать посылки, проводить гигиеническую обработку деталей конструктора, а затем передавать их некоммерческим организациям.

    «Наборы Lego стоят дорого. Без таких программ, как эта, некоторые дети из семей с низкими доходами никогда не смогли бы играть и строить из кубиков. Пожертвовать свои старые детали лучше, чем позволить им собирать пыль или выбрасывать их», — заявили представители Lego.

    На сайте компании указано, что отправлять малоимущим абсолютно любые детали: от больших до маленьких, разных цветов, остатки конструктов, головы, ручки и ножки персонажей и даже поломанные фрагменты. Give Back Box тщательно проверит каждую и отсортирует.