Ненужные кубики Lego теперь можно пожертвовать нуждающимся в США

Стало известно о новой инициативе Replay Lego. Любой американец может погрузить в коробку ненужные детальки от конструктора, распечатать этикетку (ее образец приводится на сайте) и отправить посылку детям из бедных семей в США. Для реализации программы компания Lego заключила договор с Бостонским клубом мальчиков и девочек, а также организациями Give Back Box и Teach For America.

Компания Give Back Box будет собирать и сортировать посылки, проводить гигиеническую обработку деталей конструктора, а затем передавать их некоммерческим организациям.

«Наборы Lego стоят дорого. Без таких программ, как эта, некоторые дети из семей с низкими доходами никогда не смогли бы играть и строить из кубиков. Пожертвовать свои старые детали лучше, чем позволить им собирать пыль или выбрасывать их», — заявили представители Lego.

На сайте компании указано, что отправлять малоимущим абсолютно любые детали: от больших до маленьких, разных цветов, остатки конструктов, головы, ручки и ножки персонажей и даже поломанные фрагменты. Give Back Box тщательно проверит каждую и отсортирует.