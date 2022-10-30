Нэнси Пелоси сообщила, что состояние ее мужа после нападения улучшилось | 360°

30 октября 2022, 08:45
Нэнси Пелоси сообщила, что состояние ее мужа после нападения улучшилось
Спикер конгресса США Пелоси заявила об улучшении состояния мужа после нападения
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси сообщила об улучшении состояния ее мужа Пола после нападения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление политика.
Пелоси поблагодарила полицейских и сотрудников служб быстрого реагирования, которые в считанные минуты приехали на вызов в ее дом.
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Отдельную благодарность спикера нижней палаты выразила медикам, которые лечили ее супруга. По словам Пелоси, состояние здоровья Пола продолжает улучшаться.
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Злоумышленник проник в дом Пелоси в Сан-Франциско и напал на ее мужа 28 октября. Супруг спикера Конгресса США был госпитализирован, его прооперировали. Пелоси в момент нападения не было дома. Нападавшего задержали, им оказался 42-летний Дэвид ДеПейп.
Подозреваемому полиция вменила несколько обвинений, в числе которых: попытка убийства и жестокое обращение с пожилым. Президент США Джо Байден после нападения на супруга спикера палаты представителей Конгресса признал рост насилия в США из-за политики.
США
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