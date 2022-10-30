Нэнси Пелоси сообщила, что состояние ее мужа после нападения улучшилось | 360°

Мир 30 октября 2022, 08:45 Нэнси Пелоси сообщила, что состояние ее мужа после нападения улучшилось Спикер конгресса США Пелоси заявила об улучшении состояния мужа после нападения РИА "Новости"

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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси сообщила об улучшении состояния ее мужа Пола после нападения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление политика.

Пелоси поблагодарила полицейских и сотрудников служб быстрого реагирования, которые в считанные минуты приехали на вызов в ее дом.

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Отдельную благодарность спикера нижней палаты выразила медикам, которые лечили ее супруга. По словам Пелоси, состояние здоровья Пола продолжает улучшаться.

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Злоумышленник проник в дом Пелоси в Сан-Франциско и напал на ее мужа 28 октября. Супруг спикера Конгресса США был госпитализирован, его прооперировали. Пелоси в момент нападения не было дома. Нападавшего задержали, им оказался 42-летний Дэвид ДеПейп.

Подозреваемому полиция вменила несколько обвинений, в числе которых: попытка убийства и жестокое обращение с пожилым. Президент США Джо Байден после нападения на супруга спикера палаты представителей Конгресса признал рост насилия в США из-за политики.