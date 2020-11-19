Нэнси Пелоси снова выбрали спикером Палаты представителей Конгресса США
Демократы, занимающие в Палате представителей Конгресса США большинство, снова проголосовали за Нэнси Пелоси, чтобы она еще два года занимала пост спикера. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным информагентства, 80-летняя Пелоси на закрытом заседании обозначила главный для нее приоритет в нынешней ситуации, а именно — реформа правоохранительных органов. Отмечается, что ее начали обсуждать после убийства Джорджа Флойда, которое привело к массовым беспорядкам в стране.