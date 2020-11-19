Нэнси Пелоси снова выбрали спикером Палаты представителей Конгресса США

По данным информагентства, 80-летняя Пелоси на закрытом заседании обозначила главный для нее приоритет в нынешней ситуации, а именно — реформа правоохранительных органов. Отмечается, что ее начали обсуждать после убийства Джорджа Флойда, которое привело к массовым беспорядкам в стране.