«Ненависть с пеленок». Опубликован старый детский рисунок с изображением войны Украины с РФ

В Сети появился старый рисунок украинского ребенка, изображающий войну Украины с Россией. Авторы поста отметили, что детей на Украине «приучали к ненависти с пеленок».

Рисунок нашли в расположении «Госпитальеров» — медицинского подразделения «Правого сектора» (террористическая организация запрещена в России). На нем изображены российский и украинский солдаты: у российского — «царь-бомба», у украинского — «ракеты с радиацией». Разместившие пост пользователи признались, что «не знают, как это комментировать».

Разрыв дипотношений Украины с Россией после начала российской спецоперации на Украине, по мнению МИД РФ, стало «логическим завершением целенаправленной русофобской политики киевских властей начиная с кровавого переворота 2014 года, разрыва Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 2018 году и целого букета законов, направленных на дискриминацию прав и свобод русскоязычного населения Украины», написали «Известия».

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский опроверг тезис о ненависти Украины к культуре России и подчеркнул, что россияне и украинцы разные, но это «не повод быть врагами». Его слова привел RT.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации для демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. Подчеркивалось, что ВС РФ наносят высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры, при этом для мирных граждан опасности нет.