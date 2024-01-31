31 января 2024, 04:50
«Ненависть нарастает». Украинка пожаловалась на отношение солдат ВСУ
Жительница Украины пожаловалась на ненависть военных к гражданским людям в тылу
Украинка по имени Алена пожаловалась на отношение военнослужащих ВСУ к гражданским людям. Она опубликовала видео в своем TikTok-аккаунте.
По ее словам, она столкнулась с ужасной тенденцией, которая идет по нарастающей — ненавистью военных и их жен в сторону украинцев, которые не пошли на фронт по разным причинам, а просто живут и работают. И если раньше они об этом молчали, то сейчас прямо высказывают свое недовольство согражданам.
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Украинка призналась, что ей становится страшно, когда она слышит пожелание, чтобы «мне плохо и пусть и тебе будет плохо». Она считает, что каждый должен быть на своем месте.
«Но вот эта ненависть нарастает, от усталости, от моральной истощенности, и это все понятно. Но нужно немножко держать себя в руках, иначе мы просто перебьем друг друга», — заявила она.
Ранее кабинет министров Украины утвердил новый проект закона о мобилизации и направил его на рассмотрение в Верховную раду. Текст законопроекта пока не обнародовали. В ближайшее время украинский парламент должен определиться со сроками рассмотрения документа.
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