Ненависть ко всему российскому объяснили в Польше

Причины русофобских настроений у части польских политиков заключаются в том, что таким образом стараются угодить «великому покровителю» в лице США, считает член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский рассказал.

В своей статье для издания Myśl Polska он отметил, что «стратегический союз» Варшавы и Вашингтона носит антироссийский характер.

«Ваша глубокая ненависть ко всему российскому или советскому проистекает из очевидной для вас убежденности в том, что наш всесильный покровитель, единственный защитник свободного мира и чего-то там еще всегда занимал и будет занимать антироссийскую позицию, а вас за вашу решимость в словесных атаках на „империю зла“ он может даже похвалить», — написал Модзелевский. Его слова приводит РИА «Новости».

По мнению члена президентского совета, Вашингтон может пойти на сближение с Москвой, и если такое произойдет, то польская русофобия внезапно исчезнет.

Американское руководство уже долгие годы бесцеремонным образом «поддерживает демократию» в Польше путем инвестиций на ее политическом рынке, заключил Модзелевский.