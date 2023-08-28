Мир 28 августа 2023, 03:27 Ненависть к России довела Польшу до отчаяния — СМИ Myśl Polska: ненависть к РФ и приверженность Украине привела Польшу к отчаянию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Приверженность Украине и ненависть к России привели Польшу к отчаянию. Такое мнение высказал обозреватель польского издания Myśl Polska Станислав Белень.

Журналист отметил, что ни одна из стран Европы «не дышит такой ненавистью» к России как Польша.

Реклама

«В случае поляков упорная приверженность украинскому флагу приняла характер „отчаянного“ отношения. Даже вопреки и наперекор властям в Киеве Польша будет готова пожертвовать своими ресурсами и национальными интересами», — заявил обозреватель.

Власти Польши нарушают дух «добрососедства», основанный на уважении ценностей соседней страны. Киев также нарушает эту «взаимность», но Варшава предпочитает этого не замечать, написал Белень.

Отношения Польши и Украины в последнее время значительно ухудшились, немалую роль в этом сыграл «зерновой вопрос» — отказ Польши от украинского зерна.

Власти Польши и Литвы могут решиться на вторжение на Украину без согласования с НАТО, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. В этом случае европейские страны окажутся втянутыми в украинский конфликт.