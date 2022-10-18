Немцы усомнились в адекватности Зеленского после последних просьб о помощи | 360°

18 октября 2022, 10:36
Немцы усомнились в адекватности Зеленского после последних просьб о помощи
Читатели Die Welt разглядели отчаяние в просьбе президента Украины Зеленского к союзникам
Президент Украины Владимир Зеленский сменил тональность. Он не требовал, а умолял Запад оказать военную помощь. Читатели газеты Die Welt увидели в этом знак отчаяния или болезни лидера киевского режима.
Они оставили комментарии под статьей об очередном обращении Владимира Зеленского. Он попросил поставить больше систем противовоздушной обороны и ракет.
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Президент назвал западные страны своими союзниками, и это разозлило читателей. Один из них напомнил, что Украину еще не приняли в НАТО. В альянсе даже официально отказались помогать и назвали поставки собственной инициативой отдельных стран.
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Другой читатель заметил, что на этот раз президент умолял поставить системы ПВО, а не угрожал. Он увидел в этом признак отчаяния и предложил Владимиру Зеленскому согласиться на мирные переговоры, чтобы прекратить конфликт. С ним согласились многие читатели. Это же заметил еще один интернет-пользователь. Но он предположил, что украинский лидер не в себе.
«Он просит? Обычно он всегда требует, не болен ли он?» — написал он.
Ранее Владимир Зеленский признал, что бои за Соледар и Артемовск стали для Вооруженных сил Украины особенно тяжелыми. Он назвал их ключевыми горячими точками в Донбассе.
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