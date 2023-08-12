12 августа 2023, 18:41
Немцы захотели вернуть «благословение» Путина
Политик Барон: российский газ был благословением для экономики Германии
Германия должна снова импортировать российский газ. Такое заявление сделал лидер парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Антон Барон, написало издание Zeit.
«Российский газ был благословением для экономики и нашего процветания», — сказал политик.
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Барон против перехода экономики Германии на возобновляемую энергию, написал RT, ведь это поставит страну в зависимое от других положение. В прошлом году Германии уже пришлось столкнуться с энергетическим кризисом.
Ранее страна заявила о значительном снижении энергопотребления. Вслед за ней с таким же заявлением выступила Австрия. Однако европейские страны никогда не признаются, какую цену они на самом деле заплатили за снижение энергопотребления и дешевый газ, считают эксперты.
ЕС взял на себя обязательство к 2027 году прекратить импорт ископаемого топлива из России. Однако Европе придется распечатать угольные электростанции без газа из России
Германия
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Владимир Путин
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