Мир 12 августа 2023, 18:41 Немцы захотели вернуть «благословение» Путина Политик Барон: российский газ был благословением для экономики Германии Пресс-служба Кремля

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Германия должна снова импортировать российский газ. Такое заявление сделал лидер парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Антон Барон, написало издание Zeit.

«Российский газ был благословением для экономики и нашего процветания», — сказал политик.

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Барон против перехода экономики Германии на возобновляемую энергию, написал RT, ведь это поставит страну в зависимое от других положение. В прошлом году Германии уже пришлось столкнуться с энергетическим кризисом.

Ранее страна заявила о значительном снижении энергопотребления. Вслед за ней с таким же заявлением выступила Австрия. Однако европейские страны никогда не признаются, какую цену они на самом деле заплатили за снижение энергопотребления и дешевый газ, считают эксперты.

ЕС взял на себя обязательство к 2027 году прекратить импорт ископаемого топлива из России. Однако Европе придется распечатать угольные электростанции без газа из России