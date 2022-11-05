Немцы захотели избавиться от Бербок из-за ее слов о Путине | 360°

Мир 05 ноября 2022, 16:18 Немцы захотели избавиться от Бербок из-за ее слов о Путине РИА «Новости»: немцы захейтили главу МИД Бербок в Twitter flickr

Читать 360tv в

Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали заявление министра иностранных Германии Анналены Бербок, будто президент России Владимир Путин упускает шанс остановить конфликт на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».

Граждане Германии предложили Бербок скорее уйти в отставку, так как им «все более стыдно за Германию».

Реклама

«Каждый божий день с этим немецким правительством — это катастрофа», — заявил один из пользователей.

Реклама

Бербок также упрекнули в необразованности и в том, что ее «вызывающая позиция априори отвергает любую дипломатическую инициативу». Лично ее обвинили в том, что «мирные усилия не продвигаются вперед».

«Вы разжигаете конфликт на Украине поставками вооружений, предаете свой народ и служите Америке», — возмутился другой комментатор.

До этого пользователи Twitter набросились на канцлера Германии Олафа Шольца. Тот заявил, будто в нарушении мирового порядка виновен Путин. Комментаторы уличили Шольца в лицемерии.