Мир 10 декабря 2023, 00:37 Немцы выступили против открытия нового центра для беженцев в Гере Spiegel: более тысячи жителей Геры вышли с протестом против размещения беженцев РИА «Новости»

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Митинг против открытия центра для приема беженцев прошел в немецком городе Гера. В нем участвовали более 1,2 тысячи человек, сообщило издание Spiegel.

«Они против запланированного размещения беженцев: более 1200 человек собрались в Гере в субботу на демонстрацию правых», — указали в материале.

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Также в Гере против строительства центра размещения выступили участники автопробега. По городу проехали 73 автомобиля.

Власти планируют открыть центр для размещения беженцев в здании бывшей больницы в январе. Согласно их планам, в здании будут размещать до 200 иностранцев.

Ранее власти Норвегии решили сократить число прибывающих в страну беженцев с Украины. С этой целью ввели меры по ужесточению контроля за поездками между странами. За последние несколько недель в Норвегии приняли около 60% всех украинских беженцев, которые приехали в страны Северной Европы.