07 января 2024, 23:51
Немцы высказались за уход Шольца с поста канцлера
Bild: 64,3% немцев хотят, чтобы пост Шольца занял Писториус
Почти две трети немцев заявили, чтобы Олаф Шольц передал пост канцлера ФРГ действующему министру обороны Борису Писториусу. Об этом сообщила газета Bild.
Социологический институт Insa провел опрос в период с 4 по 5 января, в нем участвовали 1004 человека. Согласно исследованию, 64,3% опрошенных признались, что хотели бы скорейшей передачи полномочий канцлера Писториусу.
Реклама
Только 24,6% выступили против, еще 11,2% не стали давать ответа. При этом большинство сторонников Социал-демократической партии Германии, членами которой являются оба политика, хотят видеть на посту главы правительства действующего министра обороны (47,9% против 47,1%).
Канцлер Германии Олаф Шольц может досрочно покинуть свой пост в 2024 году. Возможные кадровые перестановки в ФРГ связали с падением доверия немцев к его партии СПГ. За 2023 год уровень поддержки СПГ упал с 20% до 15%. Главным претендентом на пост Шольца немцы назвали министра обороны Бориса Писториуса.
Германия
Олаф Шольц
Реклама
Реклама