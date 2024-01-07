Мир 07 января 2024, 23:51 Немцы высказались за уход Шольца с поста канцлера Bild: 64,3% немцев хотят, чтобы пост Шольца занял Писториус РИА «Новости»

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Почти две трети немцев заявили, чтобы Олаф Шольц передал пост канцлера ФРГ действующему министру обороны Борису Писториусу. Об этом сообщила газета Bild.

Социологический институт Insa провел опрос в период с 4 по 5 января, в нем участвовали 1004 человека. Согласно исследованию, 64,3% опрошенных признались, что хотели бы скорейшей передачи полномочий канцлера Писториусу.

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Только 24,6% выступили против, еще 11,2% не стали давать ответа. При этом большинство сторонников Социал-демократической партии Германии, членами которой являются оба политика, хотят видеть на посту главы правительства действующего министра обороны (47,9% против 47,1%).

Канцлер Германии Олаф Шольц может досрочно покинуть свой пост в 2024 году. Возможные кадровые перестановки в ФРГ связали с падением доверия немцев к его партии СПГ. За 2023 год уровень поддержки СПГ упал с 20% до 15%. Главным претендентом на пост Шольца немцы назвали министра обороны Бориса Писториуса.